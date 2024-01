Dos migrantes bajo custodia de ICE fueron sometidas a histerectomías sin necesidad médica

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. realizó dos histerectomías a dos migrantes bajo su custodia sin que se documentara que existía una necesidad médica, según un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).



El informe indica que el Cuerpo de Servicios de Salud de ICE (IHSC), responsable de brindar atención médica a los inmigrantes detenidos, "no siempre" procesó y autorizó adecuadamente los procedimientos quirúrgicos para los extranjeros bajo custodia en los años fiscales 2019, 2020 y 2021.



De los 553 procedimientos quirúrgicos mayores de ese periodo auditados por la OIG, se encontró que entre 137 y 214 de las cirugías no cumplieron con los estándares requeridos y fueron aprobadas por enfermeras, en algunos casos practicantes.



"IHSC no tiene garantía de que todas las cirugías mayores realizadas entre el año fiscal 2019 y 2021 fueran médicamente necesarias", indica el informe.



La investigación determinó que esto ocurrió porque la guía de IHSC no tiene requisitos claramente definidos.



Un médico ginecólogo independiente contratado por la OIG determinó que los expedientes médicos de dos de las seis detenidas a las que se les hizo una histerectomía revelaron que la cirugía no era la opción más adecuada.



El informe detalla que IHSC aceptó que los expedientes médicos no contenían la documentación necesaria para demostrar la necesidad médica de realizar este procedimiento a las inmigrantes.



ICE ha estado en la mira de los defensores de los inmigrantes desde 2020 cuando un grupo de mujeres denunció que en el centro de detención de ICE en Irwin (Georgia) fueron sometidas a cirugías ginecológicas "innecesarias" y sin su consentimiento.