Detienen en Puerto Rico a dos dominicanos sospechosos de un asesinato en Boca Chica

Dos dominicanos que eran buscados por presuntamente estar involucrados en el asesinato de un hombre de 29 años en Boca Chica, en agosto de 2023, fueron detenidos en Puerto Rico, informó este jueves el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

Los sospechosos, identificados como Keli Joel Agüero y Frank Clinton Ramírez Mora, con estatus migratorio no definido, llegaron a la isla de manera ilegal aproximadamente hace cuatro meses, indicó el NIE en un comunicado.

Según la información suministrada por Interpol de la República Dominicana, los sujetos huyeron hacia Puerto Rico con el objetivo de evadir a las autoridades de su país, tras presuntamente asesinar a Juan Carlos Cruz Alcántara.

Las detenciones se realizaron en un operativo conjunto entre agentes del NIE -asignados a la División de Interpol de Puerto Rico- junto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) y la Unidad de Arrestos Especiales de la Policía de Puerto Rico.

"Esta operación exitosa subraya la importancia del trabajo en equipo para garantizar la justicia y la seguridad de nuestras comunidades", sostuvo Roberto Vaquero, director de Operaciones de Campo de CBP para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.