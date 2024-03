Grupo ambientalista promete 120 millones de dólares para la campaña de Biden

Un grupo dedicado a la conservación ambiental indicó que aportará 120 millones de dólares para la reelección del presidente Joe Biden y para políticos demócratas que compiten con republicanos, elevando el monto de fondos externos a la campaña a los 1,000 millones, según indicó este martes el diario The New York Times.



La Liga de Votantes Conservacionistas (LCV) anunció su respaldo financiero para Biden y los demócratas al tiempo que el virtual candidato presidencial republicano, el ex presidente Donald Trump, encara apuros para pagar sus deudas judiciales y seguir recaudando donaciones de campaña.



Según el Times, las contribuciones prometidas por grupos externos, que por ley no pueden coordinar directamente con la campaña de Biden, ya llegan a los 1,000 millones de dólares.



El domingo pasado la campaña de Biden indicó que recaudó 53 millones de dólares en febrero y acumula ya 155 millones. Según indica el Times, la campaña para la elección en noviembre espera recolectar y gastar 2,000 millones de dólares.



Las contribuciones financieras para la reelección de Biden proceden, principalmente, de organizaciones y donantes que se han aliado tradicionalmente con el Partido Demócrata, incluidos gremios, defensores del ambiente, activistas del cambio climático.

Este año, apuntó el Times, la campaña también se beneficia de votantes republicanos resueltos a impedir la reelección de Trump.



Por su parte la campaña de Trump registra una erosión en las contribuciones de los donantes pequeños, esto es las personas que aportan hasta 200 dólares.



Las declaraciones de campaña a la Comisión Federal de Elecciones indican que en 2023 la organización que busca la reelección de Trump recibió un 62.5 % menos dinero de donantes pequeños que las obtenidas en 2019, el año anterior a la última elección presidencial.



Durante la campaña de 2020 por su reelección, Trump recibió 378 millones de dólares de contribuyentes pequeños, esto es casi la mitad de todo su dinero en efectivo para la campaña.



En enero de este año, según la organización de datos OpenSecrets, la campaña de Trump recolectó unos tres millones de dólares de donantes pequeños en todo enero mientras que Biden recibió dos millones de dólares en tan solo un día.