Gobernador de Florida firma una ley contra la ocupación ilegal de viviendas

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó este miércoles una ley contra la ocupación ilegal de viviendas que permite al propietario, entre otras facultades, reclamar a las autoridades "la expulsión inmediata" de un inquilino que se encuentre de forma irregular en su propiedad.

"Estamos poniendo fin a la estafa de los ocupantes ilegales en Florida. Mientras otros estados se ponen del lado de los ocupantes ilegales, nosotros protegemos a los propietarios y castigamos a los delincuentes que buscan burlar el sistema", señaló en un comunicado DeSantis.



La fiscal general de Florida, Ashley Moody, agradeció a DeSantis la promulgación de la ley HB 621, aprobada previamente por el Senado y que entrará en vigor el 1 de junio próximo, y estableció una relación causa efecto entre esta medida y el hecho de que Biden "ha permitido que millones de inmigrantes ilegales crucen la frontera".



Moody se refirió a un supuesto vídeo que muestra un "plan (de los inmigrantes indocumentados) para apoderarse de las casas", por lo que, con esta ley, dijo, "nos aseguramos de que los floridanos estén protegidos de este plan atroz y descarado".

Según la HB 621, el propietario de una vivienda puede solicitar la expulsión "inmediata" de un persona si esta "ha entrado ilegalmente" en su propiedad y permanece en ella, o si el dueño de esta le ha ordenado que la abandone y no lo hace. O si el individuo no es un inquilino actual o previo que se encuentra en una disputa legal.



La ley también impone sanciones severas a quienes participen en la ocupación de una vivienda o la fomenten.



La ley promulgada autoriza a los propietarios afectados a solicitar "la asistencia del alguacil del lugar donde se encuentre la propiedad para la remoción inmediata de los ocupantes no autorizados", dice la ley.



La organización Florida Rising, que defiende a las comunidades históricamente marginadas, había expresado con anterioridad su preocupación por esta medida porque, en su opinión, "puede llevar a propietarios abusivos a expulsar a inquilinos legales".