Trabajadores estadounidenses tienen sexo con compañeros de trabajo

¿Será por esto que tanta gente está ansiosa por regresar a la oficina? Una asombrosa cantidad de trabajadores estadounidenses han tenido encuentros con un colega, según revela una nueva y candente encuesta.

La marca de juguetes para adultos Lovehoney encuestó a 2,017 adultos estadounidenses acerca de sus vidas amorosas, y un impresionante 40 % de los encuestados admitió haber tenido relaciones sexuales y/o una relación romántica con un compañero de trabajo.

Sorprendentemente, el 11 % admitió que se volvió un poco travieso con un colega mientras mantenían una relación con otra persona, y de esos, el 9 % estaba casado.

Aunque esas estadísticas podrían sorprender a algunos, la Dra. Jess O´Reilly dice que hay razones obvias por las cuales los compañeros de trabajo se sienten atraídos el uno al otro.

"Los sentimientos de apego a menudo pueden alinearse y crecer a partir de la comodidad, las experiencias compartidas y la familiaridad", explicó. "Sigue que a menudo nos sentimos apegados a aquellos con quienes pasamos más tiempo".

"También está el lado práctico: a menudo tenemos mucho en común con los compañeros de trabajo en términos de edad, etapa de vida, intereses", añadió. "Tiene sentido que podamos sentir atracción por aquellos con quienes trabajamos".

Lovehoney no preguntó a los encuestados si en realidad se entregaron a la intimidad en el trabajo, por lo que no está claro cuántas personas están teniendo momentos íntimos sobre la fotocopiadora o pasando momentos apasionados en el armario de almacenamiento.

Sin embargo, la compañía sí descubrió algunas diferencias entre los sexos cuando se trataba de asuntos sexuales con un colega.

Los hombres son más propensos a embarcarse en una relación sexual con un colega mientras están saliendo con otra persona. El 13 % de los hombres ha tenido relaciones sexuales con un compañero de trabajo estando casados, en comparación con solo el 6 % de las mujeres.

Curiosamente, los trabajadores casados eran más propensos a tener una relación sexual con un compañero de trabajo subordinado que sus contrapartes solteras.

Un tercio de los encuestados (33 %) que admitieron haber tenido relaciones sexuales con un colega mientras estaban casados dijeron que fue con un subordinado. En contraste, solo el 18% de aquellos que tuvieron encuentros mientras estaban solteros lo hicieron con alguien que ocupaba un puesto inferior al de ellos.

"Es posible que ambas partes se sientan atraídas por los roles inherentes o la dinámica de poder", declaró la Dra. O´Reilly. "No es raro sentirse atraído por alguien que te lidera o guía, y la situación inversa también es cierta.

"Sin embargo, es importante proceder con cautela y tener cuidado con las dinámicas de poder. Si estás en una posición de autoridad, no te recomiendo que des el primer paso".

Aunque muchos en el lugar de trabajo son cautelosos a la hora de embarcarse en algún tipo de relación con un colega en la era post #MeToo, la mayoría de los estadounidenses no ven ningún problema con el romance en el trabajo. El 93 % de los encuestados dijo que creen que está bien que los compañeros de trabajo salgan o tengan relaciones sexuales.

Sin embargo, la Dra. O´Reilly aconseja a los estadounidenses que procedan con cautela si sienten atracción por un colega.

"Busca oportunidades sociales para conversar y desarrollar una conexión en lugar de intentar coquetear en reuniones o cuando se supone que debes estar trabajando", declaró. "Si están interesados en ti, probablemente buscarán tiempo para conectarse contigo. Es probable que se acerquen a ti en eventos sociales e intenten pasar más tiempo contigo fuera del trabajo".

"Si vas a invitarlos a salir, asegúrate de saber cómo manejar el rechazo si los sentimientos no son mutuos", concluyó. "Sé directo y no juegues. Si dicen que no, respeta sus límites y sigue adelante".