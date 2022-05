Para Amber Heard el juicio por difamación es "lo más doloroso" que ha vivido

La actriz estadounidense Amber Heard dijo que el juicio por la demanda por difamación presentada contra ella por su exmarido Johnny Depp es "lo más doloroso y difícil" que ha vivido hasta ahora, al declarar este miércoles como testigo en el tribunal.



"Me cuesta encontrar las palabras para expresar lo doloroso que es esto", afirmó al tomar la palabra.



"Esto es lo más doloroso y difícil por lo que he pasado", agregó la actriz vestida con un traje oscuro sobre camisa de rayas blancas y azules y poco maquillada.



Habló de los testigos: A "algunos los conozco, a otros no, mi exesposo, con quien compartí mi vida, hablando de nuestra vida".



Se esperaba con impaciencia su testimonio en este juicio en la corte de Fairfax, cerca de Washington, que se retransmite en directo por televisión y por las redes sociales.



Johnny Depp, de 58 años, declaró que Heard arruinó su reputación y su carrera con un artículo de opinión publicado en el Washington Post en diciembre de 2018, en el que afirmaba haber sido víctima de violencia doméstica en 2016, sin mencionarlo a él.



El actor reclama 50 millones de dólares en daños y perjuicios, que corresponden a los ingresos que habría obtenido por su trabajo si no hubiera sido despedido de los proyectos cinematográficos.



La actriz de 36 años, que protagonizó los éxitos taquilleros de Hollywood "Liga de la Justicia" y "Aquaman", ha contraatacado y le reclama a su vez 100 millones de dólares.



