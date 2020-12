Las razones por las que el 2021 será un año mejor

El año de la vacuna más esperada

El futuro ya está aquí

Una energía más barata y más proyectos de renovables

Con los ojos en el calendario turístico 2021

Más alto, más lejos, más fuerte

El viernes 23 de julio arrancan en Tokio las Olimpiadas que quedaron pendientes. Bajo el antiguo lema Más alto, más lejos, más fuerte se congregan los mejores deportistas del mundo.

Luego de dos meses de conversaciones, los responsables de la organización de Tokio-2020 publicaron un informe de 54 páginas explicando cómo, según ellos, los juegos pueden desarrollarse incluso si la pandemia no está controlada de aquí a julio de 2021.

Los deportistas serán sometidos a exámenes a su llegada a Japón, y los que residan en la villa olímpica deberán someterse a pruebas con regularidad, con un intervalo de entre 96 y 120 horas, precisa el documento entregado a la prensa.

“Que el proceso de vacunación ya se haya iniciado en algunos países y que el Gobierno dominicano haya contratado con uno de los laboratorios con vacuna muy prometedora como AstraZeneca y que el ministro (de Deportes) Francisco Camacho nos haya garantizado el apoyo, como ya está haciendo con desembolsos, nos da gran tranquilidad en la hoja de ruta que hemos diseñado”, dijo Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional.

Pensiones: reformar para mejorar

En pocos meses hará veinte años que se aprobó la Ley de Seguridad Social, y aunque a veces no lo parezca, es un hito que hay que celebrar. La República Dominicana entró de lleno en el grupo amplio de países que tienen un sistema de protección social, abarcando los temas de salud, riesgos laborales y pensiones.

El sistema no es perfecto, y tiene fallas que con veinte años de perspectiva se pueden apreciar. Esta ley fue consensuada por prácticamente todos los estamentos sociales y políticos del país, y su aprobación e inicio supuso un gran soplo de esperanza para la población dominicana. Y eso fue porque, en aquel momento, la ley era una excelente ley.

La República Dominicana fue el último país en América Latina y el Caribe que hizo reforma estructural (profunda) al sistema de pensiones, y eso permitió aprender de los antecesores, para lo bueno y para lo malo. Y aunque todo el mundo piensa que el referente directo al sistema fue Chile, más bien eso no es así, porque el modelo siguió mucho más los pasos de México que los del país andino.

Hay que mejorar las pensiones, y no necesariamente con aumentos de aporte, sino, al menos de momento, cotizando por lo que la propia Ley dice que hay que cotizar, es decir, caer encima de la elusión.

Se está a tiempo de arreglarlo, manteniendo lo bueno del sistema, terminar de poner en marcha lo que no se ha hecho aún, y corregir lo que no ha funcionado. Hay que garantizar pensiones mínimas para la población, tanto afiliados como no afiliados. Eso se puede hacer con un uso racional del Fondo de Solidaridad Social para los afiliados y a través de eficiencia y reorganización impositiva para la cobertura de la población no afiliada.