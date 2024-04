Ministerio de Educación desarrolla foro sobre educación inclusiva

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), con el apoyo de organismos internacionales, inició ayer el primer foro de educación inclusiva con el propósito de propiciar un "espacio de diálogo y reflexión" sobre el derecho a la educación de las personas con necesidades específicas asociadas a la discapacidad.

De acuerdo con un comunicado de la institución, el "Foro de Educación Inclusiva: Experiencias en favor de la Inclusión y Desafíos de la Atención a Estudiantes con Discapacidad" contó con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

En el acto de inicio, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, manifestó que para el Minerd es motivo de alegría desarrollar este foro a propósito de la celebración del Día de la Concienciación del Autismo, que se conmemoró ayer.

"El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad, de equidad e inclusiva porque estamos seguros y conscientes de que no vamos a tener una educación de calidad si no logramos la plena inclusión. No vamos a lograr que la educación sea un derecho fundamental y universal para todos, si no avanzamos y conseguimos que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de recibir una educación de calidad sin importar su condición y sin ningún tipo de discriminación", expresó la viceministra.

Destacó que si bien hay marcos, políticas y acciones que han permitido logros importantes en el abordaje de este tema, no es menos cierto que también existen desafíos y la deuda de dar una respuesta integral y efectiva a los estudiantes con condición de discapacidad.

La viceministra indicó la importancia de actividad que se desarrolla en el contexto de un proceso de modificación de la Ley General de Educación y de elaboración del Plan Decenal Horizonte 2034, que ha puesto el tema de la inclusión educativa como un eje trascendental y transversal para el logro del derecho a la educación.

Mientras que el secretario ejecutivo de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de Integración Centroamericana, Roberto Suárez, durante su intervención dijo que es importante reconocer las barreras sociales y culturales que enfrentan las personas con discapacidad, la falta de oportunidades laborales y la integración efectiva en la sociedad.

Por su parte, Lucía Vásquez, directora de Educación Especial en el Minerd, en su participación en el panel: "La educación inclusiva en los países de la región SICA: avances y desafíos", sostuvo que en la actualización que se están haciendo a algunas normativas, en especial, a la Ley General de Educación, se están realizando una serie de articulaciones para mejorar el proceso de inclusión de los estudiantes con discapacidad desde los centros de educación especial y aulas específicas hacia los planteles regulares.

Dentro de las acciones desarrolladas por esa Dirección en favor de la educación inclusiva del país, Vásquez destacó la participación en las mesas consultivas para el proceso de elaboración del Plan Decenal Horizonte 2024-2034, donde se identificaron las normas, objetivos, metas e indicadores con el fin de mejorar el proceso de inclusión de los estudiantes con discapacidad.

Dijo que también se trabaja con el apoyo del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) y el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) para garantizar el proceso de certificación de los alumnos, a fin de que reciban los servicios que requieren adicionales a la escuela.

App para la inclusión

Asimismo, habló sobre el APP desarrollada con el apoyo del Sistema de Información para la Gestión Escolar de la República Dominicana (SIGERD), la cual establece la identificación de las personas con discapacidad que están en el sistema educativo dominicano.

Actividad

El foro se desarrolló los días 2 y 3 de abril, con la participación de expertos, técnicos nacionales y regionales, educadores, representantes gubernamentales y organismos internacionales, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos en el campo de la educación especial.

Los especialistas trabajaron en la actualización de la "Guía para la Reflexión y Valoración de Prácticas Inclusivas de la OEI", para que pueda ser utilizada por todos los países interesados en mejorar sus prácticas inclusivas y de calidad.

En el acto apertura del evento también estuvieron presentes: Franklin Jesús Tejada, representante de la UNESCO en el país; Catalina Andújar, de la OEI, así como directores de Educación Especial de Belice, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá.