Plácido Domingo: 'Jamás me retiraré de la música'

Alejandra Silva

Salzburgo (Austria), 10 ago (EFE).- Casi un año después de las primeras acusaciones por acoso sexual y tras haber superado la COVID-19, el tenor y director español Plácido Domingo se siente 'bien y fuerte', aunque reconoce que ha sido 'un año muy duro'. Pese a todo, promete que 'jamás' se retirará 'de la música'.

El músico reapareció en Salzburgo el pasado jueves para recibir el Premio Austríaco de Teatro Musical 2020 por su trayectoria profesional. El galardón emocionó a Domingo, de 79 años.

El premio reconocía -según el jurado- una larga, polifacética e influyente carrera con más de 150 papeles operísticos en su repertorio, y destacados logros como director, responsable musical y promotor de nuevos talentos.

'Es un verdadero honor para mí estar aquí, mi relación con el público austríaco ha sido siempre extraordinaria', relata Domingo a Efe en respuesta a un cuestionario.

El viaje a la ciudad natal de Mozart es el primero del español tras haberse recuperado de la COVID-19 en su casa de Acapulco (México). 'Ha sido un año muy duro para mí y para mi familia' confiesa.

'Me siento bien y fuerte. Con mucha determinación y el apoyo de mi familia, he recuperado mis fuerzas físicas y vocales', afirma.

LAMENTA CANCELACIONES EN ESPAÑA

Mientras Domingo era celebrado en Austria y este mes actuará en Italia, en España se le han cerrado los escenarios de los teatros públicos, algo que el tenor ha lamentado.

El Ministerio de Cultura y Deporte decidió en febrero -tras las conclusiones de la investigación del Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos- cancelar las actuaciones del cantante en mayo en el Teatro de la Zarzuela.

Según el cantante, la presidenta del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) se comunicó con su agente horas antes de que el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, hiciera pública la decisión de cancelar sus actuaciones.

'Pedimos que nos esperasen para hablar directamente conmigo, pero su respuesta fue que la decisión ya había sido tomada', asegura Domingo.

El músico lamenta no haber tenido la oportunidad de hablar con los representantes del Gobierno y critica que 'el ministro tomó su decisión en pocas horas'.

'Me dolió escuchar en sus declaraciones que había tomado la decisión solamente en base a lo que había leído en la prensa', asegura.

El Teatro de la Zarzuela de Madrid fue el primer escenario español que canceló las actuaciones previstas del tenor para el pasado mes de mayo, en las que, además, hubiera celebrado los 50 años de su debut en la capital española.

'Espero que un día todo esto se aclare, Madrid es mi ciudad', expresa Domingo.

Y confía en que el tiempo poco a poco le dé la razón: 'Tengo fe en que las cosas se están aclarando'.

JAMÁS ABANDONARÁ LA MÚSICA

Aunque relata que es posible que en algún momento tenga que retirarse, subraya que jamás lo hará de la música.

'De los escenarios operísticos es posible que tenga que retirarme en algún momento, pero jamás me retiraré de la música. Seguiré cantando conciertos, tengo proyectos discográficos y quiero, sobre todo, dirigir', expone.

El cantante no quiso entrar a hablar de las acusaciones de acoso, y se limitó a referirse a la entrevista que concedió al diario italiano 'La Repubblica' antes de viajar a Austria.

'El periodista Giuseppe Videtti tuvo la iniciativa de investigar en detalle el desenlace de los hechos y los resultados de las investigaciones internas de AGMA (Sindicato de Artistas Musicales de EE.UU.) y de la Ópera de Los Ángeles. Les recomiendo que lean el artículo', sugiere Domingo a Efe sin entrar en más detalles.

El tenor se defendió de las acusaciones en 'La Repubblica' y dijo que sus comunicados fueron malinterpretados. 'Nunca he abusado de nadie, lo repetiré mientras viva', dijo a ese medio.

Domingo explica en ese periódico por qué ha preferido dar entrevistas a medios transalpinos: 'Porque Italia está dispuesta a abrazarme de nuevo y porque el año pasado celebré el 50 aniversario de mi debut en La Scala (de Milán) y en la Arena de Verona'.

La investigación de la Ópera de los Ángeles, dirigida por Domingo desde 2003 hasta octubre de 2019, concluyo el pasado marzo que eran 'creíbles' las acusaciones de acoso sexual de una veintena de mujeres contra él.

ACTUACIONES EN ITALIA Y AUSTRIA

El tenor tiene previsto actuar este mes en una gala musical en la ciudad de Caserta, en Italia, y en dos representaciones en la Arena de Verona. Poco después, en septiembre, encarnará a Simón Boccanegra en la Ópera de Viena.

'Hasta que no se encuentre la vacuna, las presentaciones y la asistencia no volverán a su normalidad, pero me alienta ver la iniciativa de tantas instituciones y teatros', explica Domingo.

'Estamos viviendo un momento trágico para nuestro arte. Hemos visto con tristeza cómo todos los teatros del mundo se han silenciado', dijo, pero aplaudió que renaciera 'la esperanza' con la celebración, en versión reducida, del Festival de Salzburgo.

Salzburgo fue el primer escenario en el que Domingo cantó -y fue ovacionado- el pasado verano después de que se hicieran publicas las acusaciones de acoso sexual.EFE