Thalía critica que López Obrador invite a mexicanos a salir ante el COVID-19

México, 23 mar (EFE).- La cantante mexicana Thalía publicó este lunes un video en Instagram en el que, visiblemente enfadada, arremete contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por invitar a los mexicanos a salir y a hacer vida normal a pesar de la pandemia por el COVID-19.

'No está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado que tenemos que estar solitos', expresó la cantante mexicana.

El pasado domingo el mandatario publicó un video en su perfil de Facebook en un restaurante en Oaxaca, en el sur del país, en el que animaba a las personas a seguir saliendo a la calle en familia para así ayudar a la economía.

'Todavía estamos en la primera fase. Si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevado a la familia a comer a los restaurantes y a las fondas, eso es fortalecer la economía familiar y la economía popular', decía López Obrador en el vídeo.

Además, aseguraba que cuando hacer vida normal no esté recomendado, él mismo se asegurará de comunicarlo y de tomar medidas.

Thalía, en su video, visualizó a López Obrador y lo rebatió recordando que las opiniones de los expertos y el 'efecto dominó' que está teniendo el coronavirus en todo el mundo demuestran que no se debe salir ante la posibilidad de seguir propagando el virus, que puede afectar muy negativamente y hasta producir la muerte a personas con patologías previas o un sistema inmune debilitado.

'No puede ser que haya personas que no lo entiendan y no lo tomen en serio. (...) Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables. No podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause mas estragos. ¡Paren y quédense en casa!', terminó la artista.

A pesar de que en México los casos están todavía en niveles bajos, con 310 casos de contagio y tres fallecimientos, el gobierno, las empresas y otras instituciones ya están tomando medidas para evitar aglomeraciones y eventos multitudinarios.

Asimismo, la jefa de Gobierno de Ciudad de México decidió cancelar las clases en los colegios y pidió a la gente que no salga de casa más que para lo imprescindible.

Este lunes en su habitual rueda de prensa matutina, López Obrador aseguró que seguirá los consejos de los médicos y que si debe saludar, por ejemplo, con el codo, así se hará.

'Pero ni patadas ni codazos. Con el corazón', defendió.

Aún así, en las últimas semanas el mandatario recibió muchas críticas ya que realizó sus habituales visitas a otros estados de México en las que saludó y abrazó a los asistentes.

El pasado 18 de marzo el político mostró unas estampitas religiosas y aseguró que 'el escudo protector es la honestidad, eso es lo que nos protege, el no permitir la corrupción'.

'Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo', terminó.

Este lunes arrancó en México la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, que del 23 de marzo al 19 de abril insta a la suspensión temporal de actividades no esenciales, a la reprogramación de eventos masivos y a la permanencia de la gente en sus casas o el 'distanciamiento social'. EFE