Hasta con un par de tenis golpearon a David de los Santos en el destacamento de Naco

La noche del 27 de abril mientras David de los Santos, de 24 años se encontraba detenido y esposado en el destacamento de la Policía Nacional del Ensanche Naco, fue golpeado por sus compañeros de celda hasta con un par de tenis, según contó a las autoridades otro hombre que fue testigo de la acción y cuyo testimonio está contenido en la solicitud de medidas de coerción contra los siete imputados en la muerte del joven.

De acuerdo a lo narrado por el hombre, de nacionalidad haitiana, quien había sido detenido y conducido a esa dotación poco antes que David, otros tres hombres, también detenidos y civiles, los cuales son identificados en el expediente acusatorio como Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña propinaron la golpiza a de los Santos que finalmente le provocó la muerte.

Además de los tres civiles están en el expediente el capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el cabo Alfonso Decena Hernández y el raso San Manuel González García, a quien el Ministerio Publico le acusa de haber tenido conocimiento y haber participado de manera activa en para aportar las condiciones que generaron la mortal agresión.

“Llevaron a un hombre fuerte (David); él llegó bien, estaba tranquilo y sin esposas, pero cuando lo quisieron entrar a la celda salió corriendo, los policías tuvieron que caerle atrás para agarrarlo, cuando lo hicieron le pusieron las esposas para atrás y lo empujaron para entrarlo a la celda”, contó el testigo sobre los hechos ocurridos en el destacamento de Naco, según consta en el documento.

Dice que al ser introducido en la celda David se recostó de una pared y comenzó a hacer bulla, lo que habría molestado a los demás detenidos, los que según cuenta le pedían callarse, circunstancias en que los policías de turno lanzaron gas pimienta a la celda, lo que molestó a los tres hombres.

Afirma que ese habría sido el motivo por el que estos iniciaron el ataque contra el joven al que, de acuerdo al relato, le dijeron “diablo manito nos involúcrate, por tu culpa, nosotros estábamos durmiendo tranquilos, por eso te vamos a matar", sostuvo.

Dice que “le daban trompadas como boxeadores, después que él cayó al suelo, ellos se le subieron encima y hasta en la boca le entraron los pies, uno de los presos que es calvo y otro que es flaco, tomaron mis tenis marca Nike, color rojo con la suela blanca que estaban en la ventana y le empezaron a dar golpes en la cara con ellos”, afirmó.

Sostuvo que cuando se escuchó la bulla uno de los policías de turno fue a la celda para ver qué pasaba, momento en que “el preso calvo dijo que no pasaba nada, por lo que el policía se fue sin entrar a la celda. El hombre fuerte estaba botando sangre de la nariz y la boca”, dijo el hombre.

” Hay uno que es calvo, ese fue el que le dio más golpes, le daba trompadas, patadas y golpes con los tenis, el segundo es flaco, este le quitó un tenis al calvo y le dio muchos golpes, hasta a mí me dio una patada, pero el calvo le dijo que me diera banda, el tercero era moreno, pero no tan moreno, le dio varias galletas”, continuó el relato.

Dice que la mañana del 28 de abril los policías entraron a la celda y preguntaron qué habia pasado, porque David estaba tirado en el piso, sangrando y temblando “pero los presos dijeron que él se había dado esos golpes con la pared y los presos calvo y el flaco me hicieron seña con el dedo en la boca de que no hablara porque si lo hacía me iban a matar, por eso no le dije nada a los policías”, cuenta.

Revela que lo último que vio fue que los policías quitaron las esposas a David, lo levantaron, lo sacaron de la celda, lo bañaron y lo pusieron en una silla, momento en que el detenido que identifica como “El Calvo” lo puso a limpiar la sangre que había esparcida en el piso. Poco después fue liberado.

El juez Rigoberto Cena Salas, de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el 13 de mayo a las 9:00 de la mañana el conocimiento de medidas de coerción contra los siete implicados en la muerte de David de los Santos.