Desvío de río Masacre, ingrediente nuevo, previo a apertura parcial de la frontera

En la ciudad fronteriza de Dajabón los comerciantes volverán este miércoles a ofertar sus productos con la incertidumbre de si las autoridades de Haití permitirán a sus ciudadanos participar en el reinicio del intercambio programado a partir de las 8:00 de la mañana.

El alcalde Santiago Riverón indicó que no han podido confirmar la participación de los comerciantes haitianos en la feria. Dijo que no ha logrado establecer comunicación con su homólogo de Juana Méndez, Luma Demetrius, para darle a conocer la reapertura de la plaza binacional. "No hay forma de comunicarme con él para establecer cuál será la dinámica", señaló el ejecutivo municipal.

Abigail Bueno, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Binacional de Dajabón, espera reanudar el comercio sin ningún percance, aunque opina que cualquier reacción de los haitianos, como se ha rumorado de que impedirán a sus ciudadanos participar en la feria, "es propio de ellos".

Pese a esa incertidumbre, tanto el alcalde como los comerciantes están confiados de que Dajabón volverá a ser la capital económica de los pueblos fronterizos tras la reapertura del comercio.

Abigail Bueno declaró que están listos para reabrir la plaza.

"A partir de este miércoles estaremos abasteciendo el mercado haitiano con las condiciones establecidas por el Gobierno dominicano" Abigail Bueno presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Binacional de Dajabó “

A su vez, Freddy Morillo, presidente de la Federación de Comerciantes de Dajabón, valoró de manera positiva la apertura del comercio para mitigar la "hambruna que tiene el pueblo haitiano".

Peatonal y con vigilancia reforzada

El reinicio de las actividades comerciales con Haití en los mercados binacionales será peatonal, declaró Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, durante un encuentro en la gobernación de Dajabón con representantes de asociaciones del mercado binacional. "Será una dinámica interna exclusivamente peatonal en los mercados y (con) una vigilancia reforzada", declaró el funcionario.

Dijo que en la primera etapa solo permitirán la salida del país de los camiones con matrícula haitiana que quedaron varados en territorio nacional por el cierre de los pasos fronterizos y recalcó que se mantendrá prohibido el paso de manera indefinida, para impedir el tránsito de personas desde territorio haitiano.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/10/whatsapp-image-2023-10-10-at-7.30.32-pm--1.jpg Vehículos estacionados en Dajabón este martes 10. (ANEUDY TAVÁREZ)

Mantienen prohibición de exportación de productos electrónicos y de construcción

Bisonó señaló que mantendrán la prohibición de la exportación de productos electrónicos, cemento, varillas y otros materiales de construcción para evitar que se levanten estructuras que amenacen nuestros activos medioambientales.

El ministro explicó que la habilitación de estos corredores tiene la intención de que Haití tenga acceso a algunos productos de primera necesidad.

Sobre las alertas de las supuestas intenciones en Haití de boicotear el reinicio de las actividades binacionales, aclaró que esa es una prerrogativa que le corresponde al vecino país.

"Nosotros solo podemos disponer en territorio dominicano", precisó el titular del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

En la reunión también participaron las autoridades civiles y militares de Dajabón y representantes de la Dirección General de Aduanas (DGA).

La jornada de orientación sobre la apertura del comercio incluyó encuentros con comerciantes de los mercados fronterizos de la región Sur del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/10/whatsapp--18551556.jpg Las lluvias provocaron derrumbes en linderos del Masacre. (FUENTE EXTERNA)

Desvío del río Masacre

El intercambio comercial entre ambos países fue interrumpido en septiembre pasado por disposición del Gobierno dominicano, en rechazo a la construcción de un canal que busca desviar el agua del río Masacre a territorio haitiano.

Los desarrolladores del canal en la comunidad haitiana Juana Méndez, ubicada en la franja norte de la frontera con la República Dominicana, desviaron el curso del río Masacre el lunes pasado en su territorio con el propósito de proteger la obra hídrica en construcción ante posibles crecidas del afluente binacional.

El desvío del río en Haití fue confirmado por el coronel Freddy Soto Thormann, director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

El comandante del organismo castrense explicó que el desvío del afluente no afecta el curso natural del Masacre.

De acuerdo a informaciones ofrecidas por fuentes oficiales haitianas, la medida de la variación del cauce fue realizada debido a que en las últimas crecidas del río Dajabón, a causa de las lluvias registradas en la cuenca alta en territorio dominicano, han destruido la cabeza del canal haitiano.

El gobierno dominicano se opone a la construcción de esa obra alegando que este proyecto viola el Tratado de Paz y Amistad de 1929, el Acuerdo Fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de Frontera de 1936. Además, aseguran que el canal no cumple con aspectos técnicos de ingeniería.

También se ha dispuesto la rehabilitación del canal de riego La Vigía para garantizar el suministro de agua de riego a los productores dominicanos, aguas abajo del canal de Haití.