$!JCE se reúne con congresista Adriano Espaillat y cónsul dominicano en Nueva York Carlos Castillo

Castaños Guzmán destacó que el padrón electoral en Nueva York en relación con el año 2016 se duplicó y precisó que “hay algo muy importante, y es que los recintos que tenemos acá en Nueva York son prácticamente los mismos que tuvimos en el año 2016 y nosotros auguramos que estas elecciones van a ser un éxito y, sobre todo, de que tendrán el apoyo de la comunidad”.

Dijo también que la JCE está comprometida con las elecciones del 5 de julio y que ha formulado un protocolo sanitario que va en etapas distintas porque incluye desinfección de los recintos, distanciamiento social, desinfección de las manos y uso permanente de mascarilla, así como también la desinfección permanente de los materiales que se utilicen.

Castaños Guzmán dijo que la JCE necesita de “la disciplina de todos los votantes y de nuestros funcionarios electorales que bajo ningún concepto se nos quede la rigurosidad de este protocolo por cumplir y nosotros entendemos que no habría contagio, pero no deja de ser un acto heroico este, el nosotros dar la cara; democracia también es sacrificio y las elecciones no se pueden dejar de hacer porque es la manera que tiene el pueblo de expresar su voluntad y esa voluntad libérrima nadie la puede detener".

Finalmente, precisó que la JCE está empezando con una campaña agresiva, sobre todo en el exterior, para que los electores se animen y acudan a sus colegios electorales el próximo 5 de julio de 2020.

“Vamos a saturar las redes de mucha información, de mucha motivación y, sobre todo, va a salir un comercial motivando el sentimiento dominicano”, destacó Castaños Guzmán.

El presidente de la JCE estuvo acompañado por el director nacional de Elecciones, Mario Núñez; el director del Voto en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme; Orly Pereyra, subdirector de Informática; y Laura Castellanos, directora de Comunicaciones.