Video | Los últimos momentos del hombre ultimado por policía en Cotuí

Mientras era perseguido por una patrulla de la Policía, Reyes Uyola se atrincheró este viernes en una vivienda en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, con una mujer y su bebé, a quienes mantuvo secuestrados para asegurar que las autoridades no entraran al lugar.

En esta fílmica, se le escucha decir a José Antonio Reyes Uyola (alias El Gordo), buscado por las autoridades por un asesinato, que él no había matado a Eriberto Santana Evangelista (Cacón) : “¿Por qué me quieren echar ese muerto a mí, padre?”, le preguntó al falso cura Reyes Uyola.

Una vez dentro, pidió la presencia de un sacerdote, un militar y un miembro de la prensa, para negociar las condiciones para entregarse.

Reyes Uyola aseguró que no hirió ni causó daño ni a la mujer ni al infante. “Yo no te voy a hacer un daño porque si no se lo hubiera hecho a tu familia”, le dice José Antonio Reyes Uyola a un hombre llamado Johnny, aparentemente la paraje de la fémina secuestrada y padre del niño.

Las grabaciones quedaron documentadas en las red social de la periodista Solanlly Borges, quien estaba dentro de la casa.

En las imágenes se aprecian disparos, de los cuales Reyes Uyola cae abatido.