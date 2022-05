Dominicano Julio Rodríguez lidera bases robadas en Grandes Ligas

El novato dominicano Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle en la Liga Americana, tiene nueve bases robadas para ser el líder en las Grandes Ligas.

Otro criollo, Manny Ramírez de los Guardianes de Cleveland, tiene 28 vueltas remolcadas para ser el mejor en lo que va de temporada.

En bateo, Manny Machado de los Padres de San Diego promedia .375; Ramírez, .341 y Wander Franco, de los Tampa Bay, .313.

En la Liga Americana, en la División Este lideran los Yanquis de Nueva con 17-6, racha de 10 victorias; en la Central, Mellizos de Minnesota 14-9, racha de tres victorias y en el Oeste, los Angelinos de Los Ángeles, 15-9, una derrota.

En la Liga Nacional, en el Este lideran los Mets de Nueva York, 16-8, una derrota; Cerveceros de Milwaukee en la Central, 15-8, una derrota y en Oeste, están liderando los Dodgers de Los Ángeles, 14-7, una victoria, empatados con los Gigantes de San Francisco, 15-8, una victoria.

Aquí los lideres ofensivos y de pitcheo en las Mayores, después de la jornada del 2 de mayo, tomados de AP.

Grandes Ligas, líderes Liga Nacional

BATEO. Hosmer, San Diego, .382; M.Machado, San Diego, .375; McNeil, New York, .360; Arenado, St. Louis, .359; Bell, Washington, .351; Grichuk, Colorado, .338; Hayes, Pittsburgh, .333; Freeman, Los Angeles, .309; Chisholm Jr., Miami, .306; Edman, St. Louis, .306.

ANOTADAS. Betts, Los Angeles, 21; M.Machado, San Diego, 20; Harper, Philadelphia, 18; Soto, Washington, 18; Adames, Milwaukee, 15; Estrada, San Francisco, 15; Realmuto, Philadelphia, 15; Blackmon, Colorado, 14; Freeman, Los Angeles, 14; C.Hernandez, Washington, 14; Joe, Colorado, 14; Lindor, New York, 14.

EMPUJADAS. Cron, Colorado, 21; Arenado, St. Louis, 18; T.Turner, Los Angeles, 18; Alonso, New York, 18; S.Marte, New York, 18; Chisholm Jr., Miami, 17; Schwarber, Philadelphia, 16; M.Machado, San Diego, 16; Suzuki, Chicago, 15; Profar, San Diego, 15; Bell, Washington, 15; Harper, Philadelphia, 15.

HITS. M.Machado, San Diego, 33; Hosmer, San Diego, 29; Arenado, St. Louis, 28; C.Hernandez, Washington, 28; Bell, Washington, 27; McNeil, New York, 27; Freeman, Los Angeles, 25; Lindor, New York, 25; Olson, Atlanta, 25; Riley, Atlanta, 25.

DOBLES. Olson, Atlanta, 9; E.Escobar, New York, 8; Arenado, St. Louis, 7; K.Farmer, Cincinnati, 7; Harper, Philadelphia, 7; M.Machado, San Diego, 7; McNeil, New York, 7; Riley, Atlanta, 7; Wisdom, Chicago, 7; 11 empatados con 6.

TRIPLES. Chisholm Jr., Miami, 3; Cronenworth, San Diego, 2; J.Sánchez, Miami, 2; Wong, Milwaukee, 2; 21 empatados con 1.

JONRONES. Cron, Colorado, 8; Schwarber, Philadelphia, 7; Riley, Atlanta, 7; Pederson, San Francisco, 6; Arenado, St. Louis, 6; Albies, Atlanta, 6; Profar, San Diego, 5; Renfroe, Milwaukee, 5; C.Walker, Arizona, 5; Adames, Milwaukee, 5.

ROBADAS. Bader, St. Louis, 6; Edman, St. Louis, 5; Chisholm Jr., Miami, 4; Duggar, San Francisco, 4; M.Machado, San Diego, 4; S.Marte, New York, 4; T.Turner, Los Angeles, 4; Wendle, Miami, 4; 9 empatados con 3.

GANADOS. Musgrove, San Diego, 4-0; Scherzer, New York, 4-0; Megill, New York, 4-0; Wright, Atlanta, 3-0; Kuhl, Colorado, 3-0; Kershaw, Los Angeles, 3-0; Rodón, San Francisco, 3-0; Peters, Pittsburgh, 3-0; Webb, San Francisco, 3-1; Buehler, Los Angeles, 3-1; P.López, Miami, 3-1; Matz, St. Louis, 3-1.

EFECTIVIDAD. Wright, Atlanta, 1.13; Bumgarner, Arizona, 1.17; Rodón, San Francisco, 1.17; M.Kelly, Arizona, 1.27; Mikolas, St. Louis, 1.52; P.López, Miami, 1.61; Kuhl, Colorado, 1.90; Burnes, Milwaukee, 1.93; Lauer, Milwaukee, 1.93; Megill, New York, 1.93.

PONCHES. Burnes, Milwaukee, 43; Scherzer, New York, 42; Rodón, San Francisco, 38; Bassitt, New York, 34; Lauer, Milwaukee, 34; Aa.Nola, Philadelphia, 34; Wright, Atlanta, 34; Musgrove, San Diego, 33; Gray, Washington, 31; Kershaw, Los Angeles, 30; P.López, Miami, 30; Manaea, San Diego, 30.

Grandes Ligas, líderes Liga Americana

BATEO. J.Crawford, Seattle, .375; Bogaerts, Boston, .369; Benintendi, Kansas City, .365; France, Seattle, .341; Ramírez, Cleveland, .341; Anderson, Chicago, .329; Neuse, Oakland, .328; Trout, Los Angeles, .324; Meadows, Detroit, .319; Franco, Tampa Bay, .313; N.Lowe, Texas, .313.

ANOTADAS. Ohtani, Los Angeles, 17; Springer, Toronto, 17; Straw, Cleveland, 17; Trout, Los Angeles, 17; Judge, New York, 16; Ward, Los Angeles, 16; Rizzo, New York, 15; 8 empatados con 14.

EMPUJADAS. Ramírez, Cleveland, 28; Rizzo, New York, 21; France, Seattle, 21; A.García, Texas, 18; Guerrero Jr., Toronto, 16; Judge, New York, 16; Marsh, Los Angeles, 15; Tucker, Houston, 15; S.Murphy, Oakland, 14; Stanton, New York, 14.

HITS. Bogaerts, Boston, 31; France, Seattle, 31; J.Crawford, Seattle, 30; Devers, Boston, 29; Ramírez, Cleveland, 28; Benintendi, Kansas City, 27; Franco, Tampa Bay, 26; N.Lowe, Texas, 26; Springer, Toronto, 26; Anderson, Chicago, 25; Gurriel Jr., Toronto, 25; Judge, New York, 25.

DOBLES. Gurriel, Houston, 10; O.Miller, Cleveland, 9; Arozarena, Tampa Bay, 8; Bogaerts, Boston, 8; Franco, Tampa Bay, 8; K.Hernández, Boston, 8; Larnach, Minnesota, 8; J.Martinez, Boston, 8; Devers, Boston, 7; Hays, Baltimore, 7; S.Murphy, Oakland, 7; Ramírez, Cleveland, 7; Trout, Los Angeles, 7.

TRIPLES. Giménez, Cleveland, 2; J.Lowe, Tampa Bay, 2; Meadows, Detroit, 2; 22 empatados con 1.

JORNONES. Rizzo, New York, 9; Judge, New York, 8; Buxton, Minnesota, 7; Alvarez, Houston, 7; Ramírez, Cleveland, 7; Trout, Los Angeles, 6; Guerrero Jr., Toronto, 6; Springer, Toronto, 6; Ward, Los Angeles, 5; Kepler, Minnesota, 5; Peña, Houston, 5; S.Perez, Kansas City, 5; France, Seattle, 5.

ROBADAS. J.Rodríguez, Seattle, 9; Mateo, Baltimore, 7; Mondesi, Kansas City, 5; Robert, Chicago, 5; Straw, Cleveland, 5; A.García, Texas, 4; Locastro, New York, 4; Ohtani, Los Angeles, 4; Tucker, Houston, 4; Walls, Tampa Bay, 4; Witt Jr., Kansas City, 4.

GANADOS. Gilbert, Seattle, 4-0; Manoah, Toronto, 4-0; Cimber, Toronto, 4-0; Blackburn, Oakland, 3-0; Cease, Chicago, 3-1; Lorenzen, Los Angeles, 3-1; Ryan, Minnesota, 3-1; Bundy, Minnesota, 3-1; 8 empatados con 2-0.

EFECTIVIDAD. Gilbert, Seattle, 0.64; Ryan, Minnesota, 1.17; Manoah, Toronto, 1.44; Verlander, Houston, 1.73; Keller, Kansas City, 2.19; Gausman, Toronto, 2.27; Bieber, Cleveland, 2.46; Cease, Chicago, 2.48; Eovaldi, Boston, 2.51; Greinke, Kansas City, 2.57.

PONCHADOS. McClanahan, Tampa Bay, 42; Gausman, Toronto, 41; Cease, Chicago, 39; Eovaldi, Boston, 32; Montas, Oakland, 31; Ohtani, Los Angeles, 30; Bieber, Cleveland, 29; Cortes Jr., New York, 28; Verlander, Houston, 28; Cole, New York, 27; Gilbert, Seattle, 27.