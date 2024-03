Ubaldo Jiménez: "A los prospectos les sugiero no acomodarse a las academias"

Con los Orioles, Ubaldo Jiménez lanzó en cuatro de las 12 temporadas que apareció en las Grandes Ligas (2006-2017), pero fue allí donde cobró el 75% de los US$65,8 millones que devengó. Una relación que se mantiene hasta después del retiro.

Jiménez, de 40 años y retirado de toda práctica desde 2019, en una visita reciente que hizo al país pasó por las nuevas facilidades que el equipo de Baltimore levantó en Guerra con una inversión de US$10 millones y quedó impresionado.

Un abismo con relación a donde él comenzó a entrenarse cuando en 2001 fue firmado por los Rockies por el escucha Félix Féliz. Pero Jiménez le tiene un mensaje a los prospectos que hoy llegan a modernas academias que nada tienen que envidiar a las de los Estados Unidos.

"Con este tipo de complejos que tienen los Orioles los muchachos nuevos no tienen ninguna excusa para fallar. Tienen un lugar donde pueden venir y desarrollarse y asimismo los Grandes Ligas también cuando en su tiempo libre, tienen su gimnasio, su training room y otras facilidades", dijo Jiménez.

"Pero a la misma vez le doy su consejo a los muchachos de que solamente usen este complejo para su desarrollo, pero no se pongan cómodos... aquí tienen que venir con la mentalidad de querer salir rápido, no acomodarse, venir al complejo, desarrollarse, pero esto no es Grandes Ligas, hay que seguir para adelante", explicó el derecho, que trabajó 1,870 entradas con 1,720 ponches.

En las últimas dos décadas, las 30 organizaciones han invertido decenas de millones de dólares en la construcción y remozamiento de sus facilidades para formar en suelo dominicano al talento que reclutan en el mercado internacional.

Su nueva vida

Una vez terminada su carrera en Estados Unidos, Jiménez comenzó a estudiar administración de empresas y en 2021 se graduó con honores en la Universidad Tecnológica de la Florida.

"Soy padre de tres niñas preciosas, a eso es que me dedico posiblemente el 90% del tiempo. Son tres niñas pequeñas de tres, cinco y siete años donde tengo que ¡ser un padre! Llevarla a la gimnasia, llevarla a música junto a mi esposa", dice Jiménez.

La otra actividad que le ocupa es el negocio de los bienes raíces en la Florida, donde reside con su familia. De momento, ya supera la decena de apartamentos para fines de alquiler y venta.

Una actividad empresarial a la que dice los conocimientos adquiridos en la universidad les han servido de mucho.

"A los peloteros les recomiendo que se preparen antes de que se termine su carrera tienen que prepararse, mentalmente y financieramente. Tratar de no gastar su dinero en cosas que no les vayan a rendir frutos, porque cuando ese cheque no entra cada dos semanas es difícil", dice. "Yo le doy gracias a Dios porque ya yo estaba preparado y me he podido adaptar a la vida de retiro, donde puedo estar con mi familia, estar tranquilo y poder vivir cómodamente como lo he hecho por varios años".