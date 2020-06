$!Reglas de béisbol: sanción por interferencia defensiva y ofensiva

Cuando un corredor o el bateador interfiere a la defensa que está en la acción de realizar una jugada y el árbitro considera que ha sido culpable de estorbar, será declarado out, no importa si fue intencionalmente o no.

Esto no se cumple si al momento del estorbo el corredor está en contacto con una base legalmente ocupada, a menos que a juicio del árbitro, la acción sea intencional, ya sea que ocurra en terreno bueno o foul.

Como en ediciones anteriores consultamos a los árbitros Nelson De la Cruz, Leonardo Ramírez, Santiago McDonald, Mario Polanco y Danilo Martínez, quienes nos explicaron los conceptos que exponemos en este artículo.