Naciones reclaman al COI aclarar neutralidad sobre rusos

Los gobiernos de más 30 naciones divulgaron el lunes una carta en la que instan al COI aclarar la definición de "neutralidad" al buscar permitir que los deportistas rusos y bielorrusos puedan reinsertarse en las competiciones internacionales y, finalmente, en los Juegos Olímpicos de París el año próximo.

"Mientras no se tomen en cuenta estos asuntos fundamentales y la ausencia sustancial de claridad y detalles concretos sobre un modelo de 'neutralidad' aceptable, no estamos de acuerdo con que se permita el regreso de los atletas rusos y bielorrusos a las competiciones", reza la carta que fue obtenida por The Associated Press ante de su difusión.

Entre los que firmaron la cartas figuran funcionarios de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Canadá y Alemania. Esos cinco países aportaron casi un quinto de los deportistas en los Juegos de Tokio en 2021. Otros países — como Polonia, Letonia, Estonia y Lituania, que no han descartado la posibilidad de un boicot olímpico si la guerra en Ucrania prosigue — también firmaron la carta, la cual no mencionó un boicot.

La carta surgió tras la cumbre del 10 de febrero en Londres entre gobernantes que escucharon al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Zelenskyy señaló que los deportistas rusos no tienen cabida en los Juegos de París mientras continúe la invasión de ese país a Ucrania.

El Comité Olímpico Internacional quiere justificar la presencia de los rusos en los Juegos Olímpicos y mencionó la opinión de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidos que piensa que los rusos y bielorrusos no deben ser discriminados solo por el pasaporte que portan. El COI quiere que los deportistas de esos países que no apoyan la guerra puedan competir como neutrales y no permitir el despliegue de los símbolos de sus países.

Departamento de Estado La secretária adjunta del Departamento de Estado, Lee Satterfield, suscribió la carta a nombre de Estados Unidos. En una declaración aparte, Satterfield enfatizó en la necesidad que el COI aclare la definición de neutral.

"Estados Unidos seguirá siendo parte de la vasta comunidad de naciones que señalan a Rusia y Bielorrusia — y los malos actores que dictan sus acciones — como responsables de esta guerra brutal", dijo Satterfield. "Rusia ha demostrado reiteradamente que no guarda respeto y es incapaz de cumplir con las reglas del deporte internacional y la ley internacional".

Si bien reconocen que existe un argumento para que se les permite competir como deportistas neutrales, los gobiernos destacaron en la carta como el deporte y la política están entrelazados estrechamente en Rusia y Bielorrusia.

La invasión de Rusia a Ucrania cumple su primer año el viernes. Bielorrusia es el aliado más cercano de Rusia.