Investigan la muerte de una joven tras un encuentro sexual con un futbolista en Brasil

La Policía Civil de Sao Paulo abrió una investigación el miércoles para determinar las circunstancias de la muerte de una joven de 19 años después de tener relaciones sexuales con un futbolista del equipo sub-20 del Corinthians, el segundo club más popular de Brasil.

La joven fue ingresada en un hospital de Sao Paulo el martes por la noche con una hemorragia en los genitales y murió después de sufrir cuatro paros cardiorrespiratorios, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo en un comunicado.

El Hospital Municipal de Tatuapé, donde fue ingresada la joven, alertó a la Policía al considerar sospechosas las circunstancias de la muerte. La Quinta Comisaría de Defensa de la Mujer de la Policía Civil de Sao Paulo asumió la investigación del caso, que se registró como muerte sospechosa.

El futbolista Dimas Cándido de Oliveira Filho, de 18 años, afirmó que él mismo llamó a los servicios de emergencia después de que la joven se desmayara tras una relación sexual consentida entre ambos y de darse cuenta de que tenía una hemorragia en las partes íntimas.

Según la policía, la joven tuvo una primera parada cardiorrespiratoria en la residencia del futbolista, otras dos en la ambulancia en la que fue trasladada y una última ya en el hospital, a donde llegó con una fuerte hemorragia vaginal.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/01/whatsapp-image-2024-02-01-at-12.50.11-pm.jpeg Joven muertatras un encuentro sexual con un futbolista en Brasil. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/01/whatsapp-image-2024-02-01-at-12.49.36-pm.jpeg Futbolista Dimas Cándido de Oliveira Filho, de 18 años. (FUENTEE EXTERNA)

En sus declaraciones a la policía, De Oliveira aseguró que conoció a la joven hace aproximadamente un mes en una red social y que, después de varias citas, tuvieron su primer encuentro íntimo el martes.

Su abogado, Tiago Lenoir, aseguró que el jugador del Corinthians ofreció los primeros auxilios, llamó a una ambulancia y acompañó a la joven hasta el hospital.

Según el defensor, el joven asegura que no cometió ningún crimen; que la relación sexual fue consentida; que no consumieron alcohol ni drogas; que utilizaron preservativo y que no utilizaron ningún objeto durante el encuentro.

"Él declaró en calidad de testigo. Le solicitaron que prestara declaraciones, lo hizo y fue liberado. Estamos esperando el resultado de la autopsia para conocer la causa de la muerte, pero no hay nada que indique que se trató de un crimen", aseguró.

El Corinthians, en un comunicado, dijo haber sido informado sobre lo ocurrido y que espera el resultado de las investigaciones. Además, agregó que está disponible para colaborar con las autoridades y ofrecer apoyo a su jugador y a la familia de la joven fallecida.