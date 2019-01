$!El negocio que vació la mesa de los venezolanos

La paradoja no es solo porque los acuerdos energéticos eran presentados como una referencia internacional de comercio justo ya que el petróleo se entregaba con facilidades a los beneficiarios, sino por las penurias actuales de una población que en los últimos cuatro años tuvo el mayor aumento de casos desnutrición del continente, según datos de Naciones Unidas, y que cerró 2018 con una inflación de 1.000.000 por ciento de acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional.

La investigación periodística del #Petrofraude revela que lo ocurrido con el presupuesto y el contrato aprobado por Maduro en marzo 2015 no fue un caso aislado. Este tipo de negociaciones es un ejemplo de un patrón de sobrevaloración de precios identificado en un conjunto de operaciones de compensación comercial que involucraron al menos a Nicaragua, Guyana, República Dominicana y El Salvador, los cuatro países más beneficiados con el sistema de compensación que Maduro propone en el presente como modelo para la creación de una zona comercial regional.

“Todo está auditado”, dijo el ex funcionario. “Nuestras gestiones se investigaban siempre. Si la Contraloría General de la República detectaba alguna inconsistencia, nos llamaban. Si la auditoría interna nuestra presentaba inconsistencia, nos llamaban. Si nuestros auditores fiscales detectaban una inconsistencia con algo, yo no firmaba”.

Ningún vocero de Pdvsa atendió las solicitudes de información que se presentaron con anticipación para este proyecto. Rafael Ramírez, ex presidente de la petrolera, ex ministro de Energía de Chávez y articulador de las políticas petroleras venezolanas en la región, sí aceptó referirse al tema y negó manejos irregulares o falta de transparencia durante su gestión al frente de la empresa entre 2004 y 2013.

El fallecido presidente Hugo Chávez (centro), su sucesor y ex canciller, Nicolás Maduro (izquierda) y el ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez (derecha) fueron los artífices de los convenios petroleros que beneficiaron a países del Caribe y Centroamérica

Los auditores imputaron además a PDV Caribe, filial de Pdvsa constituida en 2006 para encargarse de la gestión de Petrocaribe y de los convenios conexos del ALBA, responsabilidades por no haber actuado como el ente centralizador de la compensación: “No cuenta con documentación de soporte suficiente sobre los rubros adquiridos por la República Bolivariana de Venezuela”. Los analistas se referían a facturas, registros de embarque y desembarque y reportes de calidad, entre otros, que debían ser archivados y remitidos a la gerencia financiera para las conciliaciones respectivas.

El documento está fechado en abril de 2017 y es un texto que recoge las diligencias que un equipo de auditores remitió a sus superiores para revisión. En su contenido se afirma que la Gerencia Corporativa de Finanzas Internacionales, que está en la médula del esquema, no formuló reglas efectivas para controlar los procesos: “Se evidenció en la revisión del proceso de compensación comercial... la ausencia de una norma que se ajuste para las actividades que deben ser ejecutadas”.

La omisión no deja de ser relevante si se considera que la filial desempeñaba un rol internacional estratégico y fue manejada desde su creación por hombres de confianza de Chávez y Maduro. Entre ellos han estado el fallecido Bernardo Álvarez, quien fue presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos; y Asdrúbal Chávez, primo del presidente Chávez, y quien llegó a ser ministro de Petróleo.

El acta firmada no especifica un dato central: las cantidades de producto. El finiquito de Café Venezuela, al que tuvo acceso el medio nicaragüense Confidencial, socio de la presente investigación, indica que los despachos fueron equivalentes a 1.884.769 quintales, por lo que cada uno se tasó en aproximadamente 208 dólares, monto que superó como mínimo en 20 dólares el promedio de las ventas al exterior del rubro en esos años de acuerdo con los datos del BCN y del Cetrex. En 2011, por ejemplo, solo compradores de los Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda y Austria superaron los pagos promedios de Venezuela. Esos países suelen ser consumidores de cafés especiales que se transan por más dinero.

En el documento de conciliación se afirmó que Albalinisa exportó satisfactoriamente a Venezuela 393,6 millones de dólares entre el 31 de octubre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con un finiquito que había sido remitido por Café Venezuela. En ese período de cinco años, sin embargo, los despachos totales desde Nicaragua no superaron 248,5 millones de dólares, según una comparación de las cifras del tres instituciones de ese país: el Centro de Trámites de Exportaciones (Cetrex), el Mific y el BCN. Los datos del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), basado en los reportes de las aduanas, señalan que al país suramericano ingresaron 295,2 millones de dólares en renglón de café verde. Es decir que sólo en este rubro específico de café hay casi entre 145 y 98 millones de dólares de diferencia aproximadamente sin ningún tipo de soporte ni explicación con respecto a los montos que fueron conciliados.

Albalinisa fue una consentida que logró colocar en Venezuela productos por cotizaciones envidiables para cualquier empresario. En los boletines del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (Mific) son recurrentes las menciones a los “precios preferenciales” o “superiores” ofrecidos por el gobierno venezolano con respecto a otros clientes internacionales. En la carne de bovino, por ejemplo, fueron los mejores pagados no en 20 sino en 30 años, según admitió René Blandón, presidente de la Comisión Nacional de Ganaderos (Conagan), el mayor gremio empresarial del rubro, a AFP en agosto de 2017.

La carne de res fue el principal producto importado en el período. Pdvsa en sus rendiciones de cuenta no señaló el valor de los cargamentos de cortes bovinos en esos años, pero las autoridades estadísticas venezolanas y nicaragüenses reportaron ventas totales que como mínimo fueron de 682 millones de dólares. La corporación petrolera sí aseguró que el volumen que ingresó país suramericano fue de 149.084 toneladas. El dato contradice la información de aduanas del INE que reportó aproximadamente 20.000 toneladas menos procedentes de Nicaragua. Ello supuso una diferencia de al menos 80 millones de dólares si se realizan cálculos a partir de los precios promedios en los que se vendió la carne a Venezuela según los datos del BCN.

La firma del contrato por los montos señalados por Yoffreda fue confirmada en una comunicación que Francisco López, presidente de Albalinisa, remitió el 6 de noviembre de 2015 a altos funcionarios venezolanos. “El monto del contrato se firmó por 446,3 millones de dólares referido al suministro de carne, leche, café, azúcar, caraotas (frijoles negros), novillos, vaquillas y aceite refinado”, dice el tercer párrafo de la misiva, que fue divulgada por el Diario Las Américas en noviembre de ese año. Aunque no especificó los valores ni volúmenes para cada rubro, los datos de López coincidían punto a punto con la directriz de Maduro.

No fueron los únicos negocios que levantaron incomodidades incluso en Venezuela. Albalinisa envió a ese país despachos con mercancía originaria de terceros países, lo que no debía pasar según los acuerdos energéticos. Comunicaciones remitidas desde CASA y CVAL a Pdvsa a las que accedió Confidencial reflejan, por ejemplo, la venta de frijoles negros de Argentina, azúcar de Guatemala y de aceite de palma de Honduras por 25 millones de dólares en 2012 y 2013. En el último caso, el general Osorio confirmó la recepción de 2.984 toneladas a 3,9 millones de dólares, precio 80 por ciento superior con respecto al que se le pagaba al país de origen por despachos directos a Venezuela, según se desprende de datos oficiales hondureños.

López en la carta señaló que el contrato tenía validez para el período enero a diciembre de 2015 y que hasta octubre se habían facturado 391,3 millones de dólares, un dato que contrasta con los del banco central nicaragüense que registró un máximo de exportaciones de 290 millones de dólares en todo el año y el pago de precios promedio por debajo de lo aprobado por Maduro para los casos de la carne, el ganado, el café y el azúcar, lo que abrió otro diferencial para poner lupa.

El funcionario reclamaba que Pdvsa había dejado de enviar 90 millones en petróleo según la planificación acordada y que ello había obligado a Nicaragua a buscar financiamiento para no detener los envíos de alimentos a Venezuela, situación que López no sabía cuánto tiempo más podía ser sostenida. El contenido de la misiva ratifica que Albanisa pagaba con bienes y no con efectivo la fracción de corto plazo del financiamiento petrolero, lo que fue una excepción continental aceptada por Pdvsa en términos prácticos aunque hasta principios de 2018 los contadores de la corporación petrolera aguardaban por una orden de la junta directiva para para sincerar las cuentas internas según esa realidad, de acuerdo con documentos de #Petrofraude.

Más allá del acuerdo

Una tendencia semejante a la que ocurrió con la compensación comercial con Nicaragua, sucedió con Guyana, el segundo mayor beneficiario del sistema. Mientras el Partido Progresista del Pueblo manejó el poder en ese país, con el que Venezuela mantiene un diferendo fronterizo, se le dio un tratamiento privilegiado. La organización es afín al chavismo y perdió el poder en 2015, lo que hizo que los contratos se suspendieran.

Durante seis años se despachó más de un millón de toneladas de arroz blanco y paddy para Venezuela a cambio de los préstamos petroleros. De acuerdo con cálculos de la investigación de #Petrofraude, basados en el análisis de reportes de la estatal Junta de Desarrollo del Arroz de Guyana (GRDB por sus siglas inglesas), el gobierno venezolano pagó en el período al menos 100 millones de dólares por encima del precio promedio al cual el país caribeño vendía a otros clientes internacionales.

En 2010, por ejemplo, Caracas aceptó la cotización de 700 dólares por tonelada, mientras que los compradores de la Unión Europea adquirían la misma cantidad por 224 dólares menos.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en 2016, incluso plantea perplejidad por la inclinación de las autoridades venezolanas a negociar un producto de gran valor de intercambio como el petróleo en condiciones semejantes por otro de menos valor como el arroz.