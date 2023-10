Salman Rushdie: "Restringir la libertad de expresión va contra la naturaleza humana"

El escritor Salman Rushdie, que este miércoles ha inaugurado a través de videoconferencia, desde la biblioteca de su casa, el festival literario Kosmopolis, ha considerado que "restringir" la libertad de expresión "va contra la naturaleza humana".

En conversación telemática con la novelista Lisa Appignanesi, que se encontraba en el Centro de Cultural Contemporánea de Barcelona (CCCB) acompañada por sus lectores, Rushdie también se ha mostrado contrario a la publicación del libro póstumo de Gabriel García Márquez, "En agosto nos vemos", al creer que lo pergeñó cuando ya se encontraba enfermo.

Durante su alocución, el escritor, nacido en Bombay en 1947, ha afirmado que le resulta extraño tener que "defender la libertad de expresión, siendo como somos seres con capacidad de expresarnos. A nadie le tendría que importar lo que sale de nuestras bocas".

Para el novelista, que en agosto de 2022 recibió más de diez puñaladas por parte de un fanático musulmán, provocándole la pérdida de la visión de un ojo y de dejarle casi inutilizada la mano izquierda, la libertad de expresión "es un hecho obvio y, a pesar de ello, en muchos lugares del mundo no lo es, la quieren castrar, limitarla, reprimirla".

A su juicio, además, no hace falta ser escritor o periodista para que una persona pueda expresarse, puesto que "cualquier ser humano tiene la capacidad de abrir la boca y decir lo que piensa".

En este momento de la conversación, ha insistido: "Siempre me pareció extraño que a pesar de ser el tipo de especie que somos, nos hayamos esforzado tanto para reprimir algo tan natural".

Ha subrayado, por otra parte, que en las últimas décadas se han producido cambios en este ámbito, porque primero fueron los Estados autoritarios los que restringían y las personas mayores que los gobernaban, mientras los jóvenes eran "partidarios de dejar fluir".

En la actualidad, en cambio, los regímenes autoritarios "siguen siendo muy activos en la represión de discursos que no creen necesarios, pero también hay movimientos de izquierdas y de jóvenes que encuentran correcto y adecuado reprimir discursos con los que no están de acuerdo, que creen pueden resultar desagradables y ofensivos". "Yo no lo creo así", ha apostillado.

El escritor, catorce meses después de la agresión que sufrió, ha desvelado que prácticamente tiene acabado el libro "Cuchillo" sobre esos hechos, un ensayo en el que reflexiona sobre las cuestiones que tienen que ver con el ataque.

"Cuando te clavan un cuchillo en el cuello hay que hablar en primera persona. Es lo que me parece más adecuado. Es más directo", ha aseverado para agregar que tendrá unas 200 páginas, unas 160.000 palabras.

Ha reconocido que cuando se inició en el oficio de escritor, él que estudió historia, nunca pensó que escribiría un libro así, en primera persona, porque "no me interesaba lo más mínimo, mi motivo era inventar historias, cosas que hablaran del mundo, que fueran interesantes". "Espero volverlo a hacer", ha destacado.

No publicaría "En agosto nos vemos" de García Márquez

Considerando que "Los versos satánicos" es su novela más londinense, Rushdie ha dicho sentirse muy próximo a autores que escriben en español y se ha posicionado en contra de que se publique en marzo de 2024 una novela póstuma de Gabriel García Márquez, "En agosto nos vemos" (Penguin Random House).

En su opinión, ello no debería ocurrir, porque el colombiano expresó su deseo de que no se publicara, "pero sus hijos han dado el visto bueno".

Rushdie ha sostenido que mientras escribía esa obra, García Márquez "estaba sufriendo demencia, por lo que me preocupa mucho que se haya autorizado la publicación del manuscrito, que quizá no le hará justicia".

En su caso, ha dejado caer que si alguna vez alguien "cotillea" su archivo, en la Universidad de Austin (Estados Unidos), se encontrará con "manuscritos precoces no publicables. Por tanto, ¡no vayáis!", ha pedido para añadir: "Me niego totalmente a que eso se publique".

Al acabar la conversación, ha leído un párrafo de su última novela, "Ciudad Victoria", en un acto en el que también han participado la actriz Marta Marco, que ha hecho lo propio con un fragmento de "La encantadora de Florencia", los escritores Rodrigo Fresán, Lisa Appignanesi y Gemma Ruiz, cerrando la actriz Tamara Ndong con unos párrafos de "La decadencia de Nerón Golden".

Antes de la intervención de Salman Rushdie, la protagonista ha sido la escritora Tsitsi Dangarembga, nacida en Rodesia, la actual Zimbaue, una intelectual, también cineasta, que durante el acto ha recibido el premio Veu Lliure 2023, que entrega el PEN Català.

El festival Kosmópolis, que hasta el día 29 de octubre se centrará en la literatura oceánica, Marruecos y la libertad de expresión, contará con casi un centenar de participantes como Philippe Sands, Virginie Despentes, Jarvis Cocker, Carme Riera o Enrique Vila-Matas.