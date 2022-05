Toni Costa asegura pasó por depresión tras separación de Adamari López

El bailarín español Toni Costa rompió el silencio sobre su ruptura con la presentadora de televisión Adamari López.

Ha sido en el reality de Telemundo "La casa de los famosos" donde se ha sincerado sobre la relación por 10 años y una hija en común con López, Alaïa.

Costa confesó que sufrió depresión cuando terminaron. "Yo pasé por depresión", dijo haciendo referencia a los rumores de que su separación se debió a su orientación sexual.

Por eso afirmó: "Jamás he estado con un hombre, yo siempre he tenido novias, pero 'como es bailarín' buscan la historia macabra, al culpable.... Yo estuve muy jodi.., el momento más gris de mi vida son esos meses".

Al abundar sobre la ruptura expresó que una relación no se acaba de la noche a la mañana, se va deteriorando hasta que "llega un punto en que ya no puedes hacer nada. Se puede haber trabajado, intentado, forzado pero cuando ya no es, ya no es", explicó a los demas integrantes de programa.

Agregó que "Son 10 años de muchas cosas que se van acumulando...".

¿Quién se fue de la casa? Esto respondió ante una pregunta de Niurka Marcos: "Yo me fui de casa, decidimos eso y ya, porque su casa era su casa, no era la mía".

¿Y quién dijo 'corazón, hasta aquí hemos llegado?, le cuestionó la cubana. Toni tampoco tuvo problema en admitirlo. "Fue ella y yo lo acepté".

Reseña People en Español que para el bailarín fue la mejor decisión que ambos pudieron tomar. "Ella está en su mejor momento y yo estoy en mi mejor momento", prosiguió.

Toni Costa desea que su ex tenga una nueva oportunidad en el amor. "Si lo tuviera (novio), yo el más feliz del mundo por verla feliz. Es lo único que quiero, que ella sea feliz porque se lo merece".

Actualmente Toni Costa tiene un noviazgo con la modelo Evelyn Beltrán.