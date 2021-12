El libro incluye 350 fotografías, algunas inéditas, en las que se puede ver a actrices, deportistas, personajes del mundo del espectáculo, y, como no, muchas modelos

Annie Leibovitz, una de las retratistas más aclamadas de los últimos tiempos, se sumerge en el mundo de “Alicia en el país de las maravillas” para reunir en un solo volumen, “Wonderland”, todos sus trabajos dedicados al mundo de la moda.

Leibovitz (Connecticut, Estados Unidos, 1949), conocida por sus fotografías de famosos, comenzó trabajando para la publicación Rolling Stone siguiendo a estrellas de la música, pero poco después compaginó sus retratos con encargos de Vogue, de donde salen la mayor parte de las instantáneas del libro.

"Wonderland" incluye 350 fotografías, algunas inéditas. (Fuente externa)

Son 350 fotografías, algunas inéditas, en las que se puede ver a actrices como Nicole Kidman, Penélope Cruz o Lena Dunham, deportistas como Serena Williams; y personajes del mundo del espectáculo como RuPaul o Lady Gaga, y, como no, muchas modelos, como Kate Moss o Natalia Vodianova.

También hay trabajos en los que la moda es papel secundario, aunque fundamental, es el caso de los retratos de Isabel II; o del matrimonio Trump mucho antes de llegar a la Casa Blanca. Ella, embarazada y enfundada en un traje de baño dorado en la escalerilla de un avión privado, mientras él espera en pista dentro de un coche deportivo.

El título del libro (“Wonderland” -"País de las maravillas"-) está tomado de un mítico editorial de 2003 -encargado por Vogue- y protagonizado por la modelo Natalia Vodinova, que encarna al personaje protagonista de ficción.



John Galliano como la reina de corazones. (Annie Leibovitz)



Los mejores diseñadores del momento hicieron vestidos especiales para la ocasión y aparecieron en el reportaje Karl Lagerfeld -que finalmente no se quiso vestir de conejo-, John Galliano como la reina de corazonesy Jean Paul Gaultier, Donatella Versace o Marc Jacobs, en la piel otros personajes del cuento.

“Mi trabajo para Vogue prendió la mecha para un tipo de fotografía que de otro modo quizás jamás hubiera explorado”, dice la fotógrafa en el libro.

Leibovitz ha realizado numerosos trabajos para revistas -muchos más de los que incluye el libro-, pero curiosamente no se considera una fotógrafa de moda.

“La moda juega un papel en el esquema de todo -asegura-, pero la fotografías siempre es lo primero para mí”.

Entre los trabajos más destacables del libro se encuentra un trabajo en París junto a Ben Stiller, todavía en el papel de su personaje de "Zoolander", o un proyecto sobre el “Mago de Oz”, con Keira Knightly como protagonista.

Penélope Cruz y Cayetano Rivera Ordóñez. (Annie Leibovitz)

Leibovitz ha incluido uno de sus trabajos con Penélope Cruz. “He fotografiado en muchas ocasiones a Penélope, pero este rodaje en España fue diferente. Estaba relajada y muy segura de sí misma", precisa en el libro.

En las imágenes, uno de los más bellos reportajes de la revista, Penélope aparece junto al director Pedro Almodóvar y el torero Cayetano Rivera Ordóñez.