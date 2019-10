$!Video | ¿Cuál será el futuro de The New York Band tras el fallecimiento de Cherito?

A meses del repentino fallecimiento del líder de la orquesta The New York Band, Cherito, el grupo ha vuelto a los escenarios para cumplir con compromisos pendientes, sin embargo, esto no significa que continuarán con el grupo sin el merenguero. Así lo aclaró el empresario artístico Ramses Peralta, quien salió al frente tras la publicación de algunos medios de que la orquesta había vuelto de manera formal.

Además de Cherito, por el frente de The New York Band han pasado Magda Lake, Irisneyda, Franklyn, Tony y Miosotis.

“Quiero hacer la oportuna aclaración en el entendido de que no tengo jurisdicción para hablar del futuro de la orquesta, es una decisión de Don Chery Jiménez única y exclusivamente”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un video de los integrantes del grupo interpretando uno de los éxitos que había sido interpretado por el artista fallecido.