Presentan queja contra CBP por detener a solicitantes de asilo en sitios al aire libre

Un grupo de organizaciones defensoras de migrantes ha presentado una queja legal contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por mantener a solicitantes de asilo en sitios al aire libre en California, donde no tienen acceso a comida, agua y atención médica.



La denuncia advierte que CBP viola sus propios estándares de custodia para los solicitantes de asilo detenidos en varios sitios en la frontera entre California y México, informó en un comunicado de prensa hoy el Center For Gender and Refugee Studies, (CGRS).



"Han obligado a los solicitantes de asilo a esperar al aire libre durante varias horas o días entre secciones de los muros fronterizos... de donde no se les permite salir y no tienen acceso adecuado al agua, alimentos, saneamiento, atención médica o protección contra el clima", dijeron los abogados de CGRS, el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) y el Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC) en la queja.



La denuncia de 88 páginas fue presentada este martes en nombre de las organizaciones del sur de California Al Otro Lado, el Comité de Servicio de Amigos Estadounidenses (AFSC) y la Coalición de Comunidades y Bondad de la Frontera Sur (SBCC).



Esta es la segunda denuncia federal presentada contra CBP por las violaciones de derechos humanos por sus prácticas en los sitios de detención al aire libre este año.



En los últimos seis meses se reportó al menos la muerte de un migrante que estaba detenido al aire libre mientras esperaba ser procesado.



Erika Pinheiro, directora de Al Otro Lado, dijo en un comunicado que "es indignante" que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirme que su "falta de recursos" obliga a CBP a mantener a refugiados vulnerables en estos centros al aire libre cuando tuvieron en 2023 un presupuesto de cerca de 170,000 millones de dólares.



Por su parte, Sarah Kim Pak, abogada de NILC, exigió a CBP que corrija esta situación "de inmediato" o se expondrán a que la queja llegue a los tribunales.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.