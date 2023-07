Familiares del adolescente baleado por policía en Boca Chica piden justicia por su muerte

Familiares del joven Alexander Martínez Rondón, de 17 años, quien falleció tras recibir un disparo a manos de un agente de la Policía Nacional mientras perseguían a unos supuestos delincuentes en el barrio Los Tanquecitos, del municipio Boca Chica, pidieron justicia por la muerte de su pariente.

Basilio Martínez, padre del menor, pidió que se haga justicia y que la muerte de su hijo no quede impune.

"Yo espero que se haga justicia, yo lo único que pido es que se haga justicia y que eso no se quede impune. El único hijo varón que yo tenía me lo arrancaron", expresó visiblemente afectado por la pérdida de su vástago.

Indicó que todavía no asimila que su niño no esté. "Después de ese día, yo no he sabido lo que es pasar nada por mi garganta, todavía yo no asimilo eso", manifestó Martínez.

Resaltó que toda su familia y la comunidad de Boca chica ha sufrido la pérdida de su retoño.

"El pueblo de Andrés Boca Chica, este barrio, ha sufrido eso, su hermano está devastado y todas las personas. Tú caminas el barrio entero y todo el mundo te va a hablar de ese niño", destacó.

De su lado, Albania Rondón, madre del adolescente, dijo sentirse mal por el fallecimiento de su niño.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/15/madre-del-menor-ebcf36a8.jpg Albania Rondón, madreAlexander Martínez Rondón. (KEVIN RIVAS.)

"Yo me siento muy mal, porque esos supuestos policías estaban persiguiendo unos supuestos delincuentes, mi niño estaba parado en ese lugar y cuando él vio al policía él se asustó y le dijo que no lo maten, que él no tenía nada que ver con eso. Ellos le tiraron a quemarropa", explicó Rondón.

Realizó un llamado al presidente Luis Abinader para que se haga justicia en el caso de su hijo.

"Yo le que pido es justicia y le hago un llamado al presidente (Luis Abinader) que no fue un perro que ellos mataron", afirmó.

Sugirió al jefe de Estado preparar a los policías de cómo deben tratar a la ciudadanía.

"Ellos no tienen que matar personas, ellos no tienen que estar haciendo crimen. Supuestamente, ellos están para cuidar a uno, ellos no cuidan a nadie" Albania Rondón Madre de Alexander Martínez Rondón. “

Mientras que Isabel Hernández, tía del menor, describió a Martínez Rondón como un niño bueno y que no le hacía maldad a nadie.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/15/tia-del-menor-7cd10d9d.jpg Isabel Hernández,tía de Alexander Martínez Rondón. (KEVIN RIVAS.)

"Un niño bueno, un niño que no le hacía maldad a nadie, un niño que lo que iba era a la iglesia, un niño sano", caracterizó.

Asimismo, reseñó que su sobrino no salía a la calle, ni bebía.

Con esta descripción del joven, de 17 años, coincidieron su primo, quienes manifestaron que este trabaja desde pequeño.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/15/primo-del-menor-1-0f8caf12.jpg Ana Miguelina Martínez. (KEVIN RIVAS.) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/15/primo-del-menor-2-ba44c050.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/15/familiares-del-menor-9376b975.jpg Familiares de Alexander Martínez Rondón. https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/15/primo-del-menor-c7278fa6.jpg Maicol Miguel Martínez.

"Desde los 17 años trabaja, quien lo hace en este momento, la juventud, la mayoría, ahora lo que está buscando es machete", opinó Maicol Miguel Martínez.

El pastor evangélico, Jesús María García, solicitó a las acuosidades identificar a los responsables del hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/15/751774ed-3b7a-4d37-8348-22cbd62d543a-64721d29.jpg El pastor evangélico, Jesús María García. (KEVIN RIVAS.)

"Lo queremos es los nombres de los actuantes, en ningún momento a nosotros se nos ha dado nombre, al contrario, el coronel (sin identificar) me hizo una amenaza", denunció.

Dijo que la familia de Alexander Martínez es honrada y nunca ha estado ligada a nada.

"Por lo tanto, yo le pido, a toda la prensa, que todo lo que ellos hablaron, que no lo editen. Lo que queremos nosotros es justicia y que paguen por lo que lo hicieron", concluyó.

Hecho

De acuerdo con informes, varios jóvenes estaban reunidos en el vecindario después de que dos amigos regresaron de Estados Unidos.

El incidente ocurrió a las 10:00 de la noche del miércoles, cuando los policías llegaron disparando y una de las balas alcanzó a Alexander Martínez Rondón.

Después de recibir el disparo, el joven intentó correr hacia el patio de unos vecinos, donde supuestamente los agentes lo amenazaron con dispararle nuevamente e intentaron irse sin llevarlo a un centro de salud.

Martínez Rondón ingresó la madrugada del jueves al hospital Darío Contreras, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos.

Tras complicaciones surgidas después de una operación para repararle la tráquea, el joven falleció.