$!Más revelaciones: Ben Affleck cuenta por qué decidió regresar con Jennifer López

Jennifer Lopez y Ben Affleck revivieron su romance de la década del 2000, estando incluso mejor que en aquel entonces. El popular actor es la portada de WSJ Magazine y habló acerca de su nueva relación con el mismo, el trabajo, y sobre su nueva/vieja compañera, como también la posibilidad de contraer matrimonio.

Affleck, de 49 años, está hablando sobre cómo su amor reavivado con Jennifer Lopez, de 52, casi no sucedió. El actor hizo una aparición en The Howard Stern Show para una entrevista sobre su vida pasada y actual, y admitió que sus tres hijos, incluidos Violet de 16, Seraphina de 12 y Samuel de 9, a quien comparte con su ex esposa Jennifer Garner, son la razón por la que dudó en volver a entablar una relación con el cantante.

Cuando se le preguntó si tenía dudas antes de volver a sumergirse en un romance serio, Ben, que volvió a estar con J.Lo a principios de este año, 17 años después de que terminaron su compromiso, le dijo a Howard: “Seguro que se me pasó por la cabeza. Mi responsabilidad para con mis hijos es la más alta responsabilidad. No quiero hacer nada que sea doloroso o destructivo para ellos si puedo evitarlo “.