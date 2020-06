$!Reglas de béisbol: sanción por la interferencia que comete el fanático

Se establece que la bola queda muerta en el momento de interferencia y el árbitro impondrás las sanciones que a su juicio puedan anular el acto de la interferencia. Los árbitros en conjunto, se plantean un escenario sin esa interferencia y mueven a él o los corredores hasta las bases que pudieron alcanzar si la jugada no era detenida.

Ejemplo 1: s i el árbitro considera que una bola bateada sería atrapada por el fildeador, cantará out al bateador y los corredores avanzarán o no, dependiendo de la sitaución de momento.

Aunque usted no lo crea y lo encuentre fuera de lógica, imagínese un partido Licey/Aguilas/Licey, un out, carrera del gane en la tercera, flay profundo a cualquiera de los jardines, corredor listo para el pisa y corre, un fanático se mete e interfiere al fildeador en la jugada. Agréguele que sea el último partido de la serie final y según lo establecen las reglas, los árbitros decretan el out para el bateador corredor, matan la bola y mandan al corredor de tercera al home-plate, bajo la presunción de que, por la profundidad del batazo, anotaría de cualquier manera.

Esa jugada puede pasar aún sea en zona “foul”, si el fildeador muestra intención de atrapar la bola, lo que también deja “a juicio del árbitro”, la decisión final.