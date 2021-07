$!Nuevo horario del toque de queda le da un respiro al entretenimiento

El nuevo horario del toque de queda que regirá a partir del 14 de este mes, le dará un respiro a la industria del entretenimiento. El mismo comenzará a partir de las 10:00 p.m., con unas dos horas de libre tránsito.

La medida, emitida mediante el decreto número 417-21, con la que se prorroga el estado de emergencia por 45 días, para controlar el contagio de la COVID-19, le dará un chance a productores de artísticos para desarrollar sus actividades en las salas de espectáculos, cumpliendo con las medidas sanitarias.

En el caso de los sábados y domingos el toque de queda se aplicará desde las 7:00 p.m., con las mismas dos horas adicionales para el tránsito.

Aunque gestores artísticos tendrán la oportunidad de desarrollar sus actividades en los nuevos horarios, no solo deberán mantener la ocupación 50% de las salas, en los recintos en los que presenten sus programaciones, y se prohibe la venta de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p.m. a 5:00 a.m.

Cine, teatro, centros comerciales y restaurantes

Las salas de cines podrán, a partir de la fecha indicada, reorganizar sus horarios para recibir al público en sus salas.

Igual escenario tendrán los teatros o lugares abiertos en donde se presentan obras. Hasta ahora, productores teatrales han debido posponer sus actividades, o en su defecto reajustarla a horario más temprano para poder hacer sus trabajos.

El negocio de los restaurantes también ha sido golpeado por la pandemia provocada por la COVID-19. Los negocios abren sus puertas a las 11:00 a.m. Con la nueva norma tendrán un respiro, aunque con la limitante de que a partir de las 6:00 p.m. no podrán servir alcohol a sus clientes. “En adición a lo anterior, los lugares de consumo de alimentos y bebidas no podrán recibir más de seis personas por mesa”, indica el decreto del ejecutivo.

Los centros comerciales se han convertido en lugares no solo para acudir a comprar cualquier artículo, sino que sus ejecutivos se han encargado de ofrecer sana diversión y entretenimiento hasta gratuito a sus visitantes. Aunque se mantienen las disposiciones que controlan la aglomeración de personas podrán retomar, en la medida de lo posible su programación.

“Se mantienen prohibidas en el territorio nacional las actividades y eventos masivos que impliquen la aglomeración de personas, sin importar el lugar de que se trate. Las personas podrán utilizar los espacios abiertos al aire libre, tales como parques y malecones, para actividades que no impliquen aglomeración y en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes”, refiere el comunicado enviado a la prensa este sábado.

Uso de mascarillas

Se mantiene el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso público, así como las demás medidas y protocolos sanitarios adoptados por las autoridades correspondientes.