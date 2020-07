$!Relajación a un App de distancia

Insomnio

Meditación

Para muchas personas meditar puede resultar casi imposible. Muchos entienden que es necesario apagar la mente y no pensar en nada, lo cual es prácticamente imposible. Lo correcto es guiar la mente hacia pensamientos que estimulen tu bienestar y alejarlos de los que te causan ansiedad. Meditar es un ejercicio que toma tiempo para dominarse, pero que puede fortalecer tu mente de muchas maneras. Algunos usan velas y aromas para entrar en el “mood”, pero no es obligatorio. App a descargar: Pura mente , Meditopia , Siente y El Mindfulness App .

Yoga

No creas que para hacer yoga tienes que poder tener una flexibilidad impresionante y dominar complicadas posiciones a la primera, no. El yoga puede ser usado como ejercicio, pero también puede ser muy relajante y sencillo. Como toda disciplina tiene niveles de complejidad y con cuidado, podrás ir avanzando. ¿Por dónde empezar? Eso es lo más complicado, pero gracias a las app podrás ir conociendo posturas y realizar relajantes ejercicios de respiración, básicos para lograr una buena relajación. App a descargar: Yoga for beginners, Yoga Go y Keep Yoga.